انتهاء بناء خط الكهرباء الرابع بين أذربيجان وإيران

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تم انتهاء بناء خط الكهرباء الرابع بقدرة 230 كيلو فولت بين أذربيجان وإيران.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس شركة "أذر اينيرجي" بابا رضايف في ملتقى الطاقة الاذربيجاني التركي الأول بباكو في 22 ديسمبر.

قال إنه جاري الانتهاء من الاعمال النهائية لتقييم الطاقة الكهربائية مع إيران. كما يتم تنفيذ مشروع لتقييم خطوط الكهرباء الحالية مع روسيا.