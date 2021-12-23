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    علم وتعليم


    تطعيم نحو 34 ألف موظف في التعليم في باكو

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٣:٠٩]

    باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    قالت إدارة باكو للتعليم والتربية في بيان إن 33 ألفا وو968 موظف في مجال التعليم بالعاصمة تلقوا التطعيم ضد جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهذا المؤشر يبلغ 90 في المائة لدى مؤسسات التعليم في العاصمة.

    وأضافت أن 8 الاف و820 موظف منهم قد تلقوا الجرعة الثالثة من التطعيم.

    يذكر أن عملية تطعيم الموظفين في مجال التعليم بالعاصمة تنفذ وفقا "لاستراتيجية التطعيم لعامي 2021/2022م ضد مرض كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان".

     

     

    AZERTAG.AZ :تطعيم نحو 34 ألف موظف في التعليم في باكو
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