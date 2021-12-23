هنغاريا تعلن منحة دراسية لمواطني أذربيجان

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج)

أعلنت المجر منحة دراسية للسنة الدراسية 2022-2023.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تنظم في إطار برنامج Stipendium Hungaricum الموقع بين وزارة التعليم الأذربيجانية ووزارة الخارجية المجرية في 6 يناير. يخلق البرنامج فرصة التعليم بالمنحة الدراسية في المجر في تخصصات معينة لمواطني أذربيجان.

يقال ان الجانب المجري يخصص منحة دراسية لـ200 مواطن أذربيجاني. تشمل البرنامج تخصصات الزراعة وإدارة موارد المياه والطبيعة والتنمية المستدامة والطب والعلاقات الدولية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات والاقتصاد والاعمال والإدارة.

آخر موعد لتقديم المستندات في البرنامج هو الساعة 23:59 في 15 يناير عام 2022. يتوقع القرار النهائي لقبول الطلاب من الجانب المجري خلال شهري يونيو ويوليو عام 2022. كذلك يخصص الجانب المجري 25 مقعدا لبرنامج دراسة للحصول على درجة الدكتورة.

ويمكن التعرف على معلومات إضافية في إطار البرنامج في موقع لوزارة التعليم على شبكة الانترنت.