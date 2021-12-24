ارتفاع حالات الوفاة من كورونا في جورجيا من جديد

تبليسي، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بشكل حاد في جورجيا خلال اليوم الماضي. وتوفي 78 شخصا بسبب الوباء خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

أفادت وكالة اذرتاج أن هذا هو أعلى رقم تم تسجيله في شهر ديسمبر.

وفقا للموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت، يوجد حاليا 1227 مصاب بفيروس كورونا الحاد في البلاد.

وأصيب 1976 شخص آخر بفيروس كورونا في اليوم الأخير.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كوفيد -19 في جورجيا 920617 وعدد المتعافين - 876254 وعدد الوفيات جراء الفيروس - 13367.