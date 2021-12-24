استمرار قبول مستندات لمنحة دراسية لدرجة الماجستير في بلجيكا

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

تستمر عملية قبول المستندات للمنحة الدراسية لدرجة الماجستير في السنة 2022-2023 في مؤسسة التعليم العالي البلجيكية College of Europe.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان البرنامج يعرض لمواطني بلدان سياسة الجوار الأوروبي الدراسة في درجة الماجستير في تخصصات إدارة الدولة وسياستها والعلاقات الدولية والدبلوماسية والأبحاث الاقتصادية الأوروبية والقانون الأوروبي.

آخر موعد لقبول المستندات 19 يناير عام 2022.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة في موقع وزارة التعليم في الانترنت.