مولود تشاووش أوغلو: الاجتماع الأول للمبعوثين الخاصين الأتراك والأرمن سيعقد في موسكو

أنقرة، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سيعقد الاجتماع الأول للمبعوثين الخاصين المعينين من قبل كلا البلدين لعملية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا في موسكو.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي حول نتائج العام الجاري في أنقرة.

وفقا لكلمات الوزير، عقد الاجتماع في موسكو هو رغبة الجانب الأرميني.