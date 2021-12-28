إعلان نتائج الامتحان التجريبي للمرشحين للخدمة الدبلوماسية
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٢:٥١]
باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)
أعلن مركز الامتحان الحكومي في الساعة 10:25 اليوم نتائج الامتحان التجريبي الذي نظم في 26 ديسمبر للمرشحين (المرشحات) للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية.
يمكن كل مشارك الدخول في الموقع الالكتروني لمركز الامتحان على الانترنت والتعرف على نتائج الامتحان والوصف الجرافيكي للورق الجوابي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز ان المرشحين يتعرفون على نتائج امتحانهم من خلال ارسال رقم أوراق الامتحان الى رقم 7727 بالهاتف الجوال أيضا.
غاب 14 شخص من أصل 199 مرشح عن الامتحان.
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