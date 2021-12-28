  • الرئيسية
    • / ثقافة

    ثقافة


    وزير الثقافة: تركيب لوحات معلومات على 45 أثرا في شوشا المحررة

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠١]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    قال أنار كريموف وزير الثقافة في مؤتمر صحفي عقده 28 ديسمبر اليوم في "وزارة الثقافة: الأهداف والنتائج لعام 2021م" إن لوحات معلومات ركبت على 45 أثرا ثقافيا تقع في شوشا المحررة بجانب اعداد خرائط افتراضية للآثار.

    وأوضح الوزير كريموف أن جوازات 110 أثر ثقافي و72 مشروعا في مناطق حماية الآثار صدقت عليها خلال العام.

     

     

    AZERTAG.AZ :وزير الثقافة: تركيب لوحات معلومات على 45 أثرا في شوشا المحررة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
    الكشف عن أسماء المعالم الثقافية الأذربيجانية المخطط ادراجها في قائمة تراث اليونسكو
    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
    آنار كريموف: اعمال انشاء وكالة المسرح تستمر في العام القادم
    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٦:٤٤]
    اليونسكو تحتفل العام القادم بيوبيلي فكرت أميروف والحاج زين العابدين تاغييف
    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٩]
    الوزير: تفقدت وزارة الثقافة 403 معلم ثقافي في الأراضي المحررة من الاحتلال
    وزير الثقافة: تركيب لوحات معلومات على 45 أثرا في شوشا المحررة