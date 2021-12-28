وزير الثقافة: تركيب لوحات معلومات على 45 أثرا في شوشا المحررة

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قال أنار كريموف وزير الثقافة في مؤتمر صحفي عقده 28 ديسمبر اليوم في "وزارة الثقافة: الأهداف والنتائج لعام 2021م" إن لوحات معلومات ركبت على 45 أثرا ثقافيا تقع في شوشا المحررة بجانب اعداد خرائط افتراضية للآثار.

وأوضح الوزير كريموف أن جوازات 110 أثر ثقافي و72 مشروعا في مناطق حماية الآثار صدقت عليها خلال العام.