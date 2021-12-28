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    ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد-19 في أوكرانيا الى 95 الفا

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٢]

    كييف، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اوكرانيا خلال اليوم الأخير.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تصل الى 3 ملايين و649 ألف و236 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

    وتوفي 95 الف مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 95 الفا و105 حالة وفاة.

    واشارت الى أن 3 ملايين و437 ألف و528 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كوفيد-19 في أوكرانيا الى 95 الفا
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