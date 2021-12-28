الوزير: تفقدت وزارة الثقافة 403 معلم ثقافي في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

تفقدت وزارة الثقافة ميدانيا أوضاع 403 معلم ثقافي تاريخي مسجل في شوشا وجبرايل وفضولي وزنكيلان وخوجاوند وقوبادلي ولاتشين وكلبجار.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج العام المنصرم.

قال الوزير ان الوزارة قامت بمتابعة 162 معلم تاريخي وأثري ومعماري غير مسجل لدى الدولة.