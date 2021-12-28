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    ثقافة


    اليونسكو تحتفل العام القادم بيوبيلي فكرت أميروف والحاج زين العابدين تاغييف

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٦:٤٤]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    ستحتفل اليونسكو في عام 2022 بيوبيلي الملحن الاذربيجاني الشهير فكرت أميروف والمحسن الحاج زين العابدين تاغييف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة آنار كريموف في مؤتمر صحفي في موضوع "وزارة الثقافة: اهداف ونتائج العام 2021".

    أضاف الوزير ان ذكرى مرور 200 عام على ميلاد المحسن تاغييف و100 عام على ميلاد الملحن فكرت أميروف أدرجت في برنامج اليوبيلات لليونسكو لفترة عامي 2023-2022 في إطار المؤتمر العام الـ41 لليونسكو، المنعقد في باريس.

    AZERTAG.AZ :اليونسكو تحتفل العام القادم بيوبيلي فكرت أميروف والحاج زين العابدين تاغييف
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