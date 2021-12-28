آنار كريموف: اعمال انشاء وكالة المسرح تستمر في العام القادم

باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

تستمر الاعمال لإنشاء وكالة المسرح ويجب دراسة هذا المجال.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج السنة.

أضاف الوزير ان الاعمال لإنشاء وكالة المسرح ستستمر في العام القادم.