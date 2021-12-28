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    ثقافة


    آنار كريموف: اعمال انشاء وكالة المسرح تستمر في العام القادم

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    تستمر الاعمال لإنشاء وكالة المسرح ويجب دراسة هذا المجال.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة الاذربيجاني آنار كريموف في مؤتمر صحفي مكرس لنتائج السنة.

    أضاف الوزير ان الاعمال لإنشاء وكالة المسرح ستستمر في العام القادم.

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