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    الكشف عن أسماء المعالم الثقافية الأذربيجانية المخطط ادراجها في قائمة تراث اليونسكو

    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٤]

    باكو، 28 ديسمبر (أذرتاج)

    ستتقدم وزارة الثقافة بطلب إدراج عدد من العينات الثقافية في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لليونسكو في العام القادم.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الثقافة آنار كريموف في مؤتمر صحفي.

    أضاف الوزير ان "صناعة الحرير وإنتاج الحرير التقليدي للحياكة" و"فن الصدف" و"بهلوان، العاب بهلوانية تقليدية وأنواع رياضية" و"الادب الشعبي الشفهي ملا نصر الدين" و"ثقافة تحضير الشاي" و"فن صناعة وعزف بالابان"

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