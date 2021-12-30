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    ثقافة


    افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    افتتح معرض الفنانة الأذربيجانية عضو الاتحاد العالمي للفنانين الناشط لدى اليونسكو نرمينة نجفوفا في إسطنبول.

    وتعرض في اول معرض انفرادي للفنانة 34 لوحة فنية من اصل 60 لوحة رسمتها خلال عامين.

    وقالت في كلمة لها في افتتاح المعرض انها تتمنى افتتاح معرض لها آخر في أراضي قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني.

     

     

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور
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    افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور افتتاح معرض الفنانة الأذربيجانية في تركيا – صور