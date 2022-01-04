الصين تعلن منحة دراسية

باكو، 4 يناير (أذرتاج)

يستمر قبول مستندات لبرنامج المنحة الدراسية التي أعلنته الصين للسنتين 2023-2022.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان قبول المستندات لبرنامج المنحة الدراسية سيستمر حتى 9 يناير. يتوقع اعلان القرار النهائي حول قبول المرشحين خلال يوليو واغسطس عام 2022. يمكن التعرف على التفاصيل في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.

يجب الذكر ان المنحة الدراسية تنفذ بناء على "اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين وزارة التعليم الأذربيجانية ووزارة التعليم الصينية. تسمح المنحة للطلاب بالدراسة في تخصصات يريدونها في الجامعات الصينية.