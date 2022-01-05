باكو، 5 يناير (أذرتاج) يستمر قبول مستندات لبرنامج المنحة الدراسية في مستوى الماجيستر للسنة الدراسية 2023-2022 في جامعة College of Europe البلجيكية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان البرنامج يقترح لمواطني بلدان سياسة الجوار الأوروبي الدراسة في مستوى الماجيستر في تخصصات إدارة الدولة وسياستها والعلاقات الدولية والدبلوماسية والأبحاث الاقتصادية الأوروبية والقانون الأوروبي. آخر موعد لتقديم الطلب للبرنامج 19 يناير. يمكن التعرف على تفاصيل البرنامج في موقع وزارة التعليم.

AZERTAG.AZ : قبول طلبات لبرنامج المنحة الدراسية في مستوى الماجستير في بلجيكا

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