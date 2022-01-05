  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    انشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم في العام الماضي

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٧]

    باكو، 5 يناير (أذرتاج)

    تم إنشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم عام 2021.

    أفادت وكالة أذرتاج انه أجريت أعمال الانشاء في 29 مؤسسة تعليم منها واعمال الترميم في 9 منها. الى جانب ذلك، بني مركز مهني وتم تركيب 31 مدرسة من الهياكل الجاهزة.

     

    AZERTAG.AZ :انشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم في العام الماضي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]
    انعقاد مؤتمر علمي دولي في موضوع "إعادة البناء والترميم في أوضاع ما بعد النزاع"
    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٣٥‎]
    قبول طلبات لبرنامج المنحة الدراسية في مستوى الماجستير في بلجيكا
    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٧]
    الصين تعلن منحة دراسية
    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١٢:٥‎١]
    إعلان نتائج الامتحان التجريبي للمرشحين للخدمة الدبلوماسية
    انشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم في العام الماضي