باكو، 5 يناير (أذرتاج) تم إنشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم عام 2021. أفادت وكالة أذرتاج انه أجريت أعمال الانشاء في 29 مؤسسة تعليم منها واعمال الترميم في 9 منها. الى جانب ذلك، بني مركز مهني وتم تركيب 31 مدرسة من الهياكل الجاهزة.

AZERTAG.AZ : انشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم في العام الماضي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده