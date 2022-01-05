انشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم في العام الماضي
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٥٧]
باكو، 5 يناير (أذرتاج)
تم إنشاء وترميم 69 مؤسسة تعليم من قبل وزارة التعليم عام 2021.
أفادت وكالة أذرتاج انه أجريت أعمال الانشاء في 29 مؤسسة تعليم منها واعمال الترميم في 9 منها. الى جانب ذلك، بني مركز مهني وتم تركيب 31 مدرسة من الهياكل الجاهزة.
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