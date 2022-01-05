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    علم وتعليم


    انعقاد مؤتمر علمي دولي في موضوع "إعادة البناء والترميم في أوضاع ما بعد النزاع"

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٠]

    باكو، 5 يناير (أذرتاج)

    سينعقد في 25-24 فبراير المؤتمر العلمي الدولي الثاني في موضوع "إعادة البناء والترميم في أوضاع ما بعد النزاع" (ISCRRPCS-2022) ، ذلك برعاية جامعة النفط والصناعة الأذربيجانية بباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الهدف من المؤتمر هو تنسيق المعارف والتجارب في مجالات التنمية الأساسية للأراضي المتعرضة للازمات والمحتاجة الى إعادة الترميم ويستعرض مواضيع سياسة ما بعد النزاع والمسائل النظرية للتخطيط وانواعه والاحتياطيات الطبيعية وقضاياها البيئية والوضع الحالي للاحواض المائية فوق وتحت الأرض في المناطق المحررة لقره باغ والآثار التاريخية الثقافية لمدينة شوشا ووضعها بعد الاحتلال وصناعة البتروكيماويات والامن البيئي والتعليم والعلوم.

    ستدرج مقالات (حتى 8 صفحات) في كتاب المؤتمر.

    آخر موعد لتقديم المقالات 5 فبراير.

     

    AZERTAG.AZ :انعقاد مؤتمر علمي دولي في موضوع "إعادة البناء والترميم في أوضاع ما بعد النزاع"
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