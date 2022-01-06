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    علم وتعليم


    حوالي 7400 طالب أجنبي من 101 بلد يتعلمون في أذربيجان

    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]

    باكو، 6 ديسمبر / كانون الثاني، (أذرتاج)

    يتعلمون حوالي 7400 طالب اجنبي وعديم الجنسية من 101 بلد في الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم المهني الثانوي في أذربيجان خلال العام الدراسي 2021/2022.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم أن معظمهم من مواطني تركيا وإيران وجورجيا وروسيا والعراق ونيجيريا وسوريا والهند وباكستان والصين وغيرها.

     

     

    AZERTAG.AZ :حوالي 7400 طالب أجنبي من 101 بلد يتعلمون في أذربيجان
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