وزارة التعليم: نحو 200 طالب اذربيجاني يدرسون في الخارج

باكو، 6 يناير (أذرتاج)

يدرس حوالي 200 طالب أذربيجاني في الخارج في إطار برامج المنح الدراسية بين الحكومات في السنة الدراسية 2022-2021.

أفادت وكالة أذرتاج ان 145 طالب منهم يدرس في المجر و20 طالبا في الصين و3 طلاب في رومانيا و10 طلاب في لاتفيا و3 طلاب في روسيا و15 طالبا في تركيا.