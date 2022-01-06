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    علم وتعليم


    وزارة التعليم: نحو 200 طالب اذربيجاني يدرسون في الخارج

    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]

    باكو، 6 يناير (أذرتاج)

    يدرس حوالي 200 طالب أذربيجاني في الخارج في إطار برامج المنح الدراسية بين الحكومات في السنة الدراسية 2022-2021.

    أفادت وكالة أذرتاج ان 145 طالب منهم يدرس في المجر و20 طالبا في الصين و3 طلاب في رومانيا و10 طلاب في لاتفيا و3 طلاب في روسيا و15 طالبا في تركيا.

    AZERTAG.AZ :وزارة التعليم: نحو 200 طالب اذربيجاني يدرسون في الخارج
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