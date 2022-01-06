وزارة التعليم: نحو 200 طالب اذربيجاني يدرسون في الخارج
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٤]
باكو، 6 يناير (أذرتاج)
يدرس حوالي 200 طالب أذربيجاني في الخارج في إطار برامج المنح الدراسية بين الحكومات في السنة الدراسية 2022-2021.
أفادت وكالة أذرتاج ان 145 طالب منهم يدرس في المجر و20 طالبا في الصين و3 طلاب في رومانيا و10 طلاب في لاتفيا و3 طلاب في روسيا و15 طالبا في تركيا.
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