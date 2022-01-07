استمرار تسجيل مرشحين للخدمة الدبلوماسية
AzerTAg.az
٠٧.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٥٩]
باكو، 7 يناير (أذرتاج)
يستمر تسجيل مرشحين للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية في بوابة مركز الامتحان الحكومي حتى الساعة 18:00 في 12 يناير.
أفادت وكالة أذرتاج ان المرشحين يمكنهم التعرف على شروط المسابقة وقواعدها والتسجيل للمشاركة في الامتحان.
يذكر ان الامتحان للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية سيقام في 23 يناير.
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