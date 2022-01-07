استمرار تسجيل مرشحين للخدمة الدبلوماسية

باكو، 7 يناير (أذرتاج)

يستمر تسجيل مرشحين للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية في بوابة مركز الامتحان الحكومي حتى الساعة 18:00 في 12 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج ان المرشحين يمكنهم التعرف على شروط المسابقة وقواعدها والتسجيل للمشاركة في الامتحان.

يذكر ان الامتحان للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية سيقام في 23 يناير.