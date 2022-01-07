باكو، 7 يناير (أذرتاج) نوقشت مسألة إنشاء محمية "كهوف آزيخ وتاغلار" التاريخية الاثرية الحكومية في محافظة خوجاوند. قال آزاد جعفرلي رئيس جهاز الدولة المعني بصون وتطوير وترميم التراث الثقافي لوكالة أذرتاج ان الوثائق المتعلقة بهذا قد وقعت وسيتم تنسيق العمل مع الهيئات المعنية الأخرى.

AZERTAG.AZ : انشاء المحمية التاريخية الاثرية الحكومية "كهوف آزيخ وتاغلار" في الأراضي المحررة

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