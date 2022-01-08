أساتذة جامعة التكنيك يتعرفون على برنامج "ايراسموس +"
AzerTAg.az
٠٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤٠]
باكو، 8 يناير (أذرتاج)
نظمت ندوة توعوية عبر الاتصال المرئي لتعزيز إمكانيات ومهارات في التعليم العالي في إطار برنامج "ايراسموس+" بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء ورؤساء الكراسي ورؤساء الهيئات المعنية والأساتذة والمدرسين.
أفادت وكالة اذرتاج ان نائب رئيس الجامعة سبحان نماظوف تحدث في الندوة عن أهمية برنامج "ايراسموس+".
تحدث مدير قسم العلاقات الخارجية اورخان وطنخان عن الاتجاهات العامة للبرنامج وقدم عرضا مفصلا عن Erasmus+ KA1 و Erasmus+ KA2.
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