الرئيس المصري يشهد افتتاح مسرح الشباب العالمي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

باكو، 11 يناير (أذرتاج)

شهدت فعاليات منتدى شباب العالم، بدورته الرابعة افتتاح مسرح الشباب العالمي أحد أهم فعاليات المنتدى الذي يقام كل عام والذي يأتي تحت رعاية وحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم من مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة 10- 13 يناير الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن موقع "المصري اليوم" ان مدينة شرم الشيخ تزينت لتصبح في أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.

واتخذت إدارة المنتدى تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا، وتضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور.