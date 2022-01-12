هنغاريا تواصل قبول الطلب لمنحة دراسية لمواطني أذربيجان

باكو، 12 يناير (أذرتاج)

أعلنت المجر منحة دراسية للسنة الدراسية 2022-2023.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تنظم في إطار برنامج Stipendium Hungaricum الموقع بين وزارة التعليم الأذربيجانية ووزارة الخارجية المجرية في 6 يناير. يخلق البرنامج فرصة التعليم بالمنحة الدراسية في المجر في تخصصات معينة لمواطني أذربيجان.

يشار الى ان البرنامج يخطط تخصيص منحة دراسية لـ200 مواطن اذربيجاني في تخصصات الزراعة وإدارة موارد المياه وعلوم الطبيعة والتنمية المستدامة والسياحة والصحة والعلاقات الدولية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات والاقتصاد والاعمال وعلوم الإدارة. في الوقت ذاته، خصصت هنغاريا 25 منحة دراسية لدرجة الدكتورة في أي تخصص.

آخر موعد لتقديم المستندات في البرنامج هو الساعة 23:59 في 15 يناير عام 2022. يتوقع القرار النهائي لقبول الطلاب من الجانب المجري خلال شهري يونيو ويوليو عام 2022.

ويمكن التعرف على معلومات إضافية في إطار البرنامج في موقع لوزارة التعليم على شبكة الانترنت.