توفير 220 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بعد تشغيل محطة "خيزي – ابشيرون" لطاقة الرياح

باكو، 14 يناير (أذرتاج)

ان انشاء محطة "خيزي - ابشيرون" الجديدة لطاقة الرياح بقدرة 240 ميجاواط في أذربيجان سيحمل أهمية خاصة لنظام الطاقة عندنا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

قال الوزير الاذربيجاني ان المحطة ستنتج حوالي مليار كيلواط ساعي من الطاقة الكهربائية سنويا ما يوفر 220 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، كذلك سيؤدي الى انخفاض انبعاثات الكربون بحجم 400 الف طن.