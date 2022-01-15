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    ثقافة


    مكتبتا أذربيجان وقطر الوطنيتان توسعان التعاون

    ١٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٥‎]

    باكو، 15 يناير (أذرتاج)

    التقى مدير المكتبة الأذربيجانية الوطنية الأستاذ كريم طاهروف مع هوسوم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية اثناء المشاركة في معرض قطر الدولي للكتب.

    قال الأستاذ كريم طاهروف ان مذكرة التعاون الموقعة بين المكتبتين الوطنيتين لكلا البلدين قبل 4 سنوات تساهم في تبادل المعلومات والكتب والتجربة. وعرض طاهروف انشاء جناح لاذربيجان وقطر في كلتا المكتبتين.

    من جانبها أعربت هوسوم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية عن موافقتها على هذا الاقتراح.

    دعا الدكتور عاكف مارفلي مكتبة قطر الوطنية للمشاركة في معرض باكو الدولي الثامن للكتب المزمع تنظيمه في باكو العام القادم.

    أهدى طاهروف للمكتبة القطرية الوطنية كتبا باللغة العربية.

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