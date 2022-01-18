باكو، 18 يناير (أذرتاج) ستقدم أوركسترا "غادنزا" حفلا موسيقيا في مركز المقام الدولي بباكو في 25 يناير. أفادت وكالة اذرتاج ان الحفل الموسيقي يسمى " بورتريهان" ويقدم فيه تأليف "نوستالجيا" (الحنين) لتورو تاكيميتسو و"تأليف "بيتيق" لآيدين عظيموف.

AZERTAG.AZ : أوركسترا "غادنزا" تحيي حفلا موسيقيا في مركز المقام بباكو

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