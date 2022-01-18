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    ثقافة


    نحو 3 آلاف مكتبة عاملة في أذربيجان

    ١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]

    باكو، 18 يناير (أذرتاج)

    قالت لجنة الإحصاء الحكومية انه تعمل في أذربيجان حاليا 2922 مكتبة عامة يبلغ رصيدها من الممتلكات 32 مليون، و2231 مؤسسة نادي و240 متحف و29 مسرحا محترفا و351 حديقة ثقافة واستراحة.

     

    AZERTAG.AZ :نحو 3 آلاف مكتبة عاملة في أذربيجان
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