باكو، 19 يناير، أذرتاج دشنت المكتبة الوطنية الأذربيجانية معرضا افتراضيا مكرسا للذكرى السنوية الـ32 لمأساة 20 يناير. قالت المكتبة في بيان إن المعرض الافتراضي يحتوي صورا وكتبا وآراء الشخصيات الكبار الأفذاذ الاذربيجانيين حول مأساة 20 يناير وكذلك مقالات منشورة في الصحافة الدورية. ويمكن التعرف على المعرض الافتراضي عبر الرابط التالي: http://anl.az/el/vsb/20_Yanvar_Qan_yaddasimiz/index.htm20 يناير ويم الحزن والمجد لشعب أذربيجان وينعى الشعب لأبنائه الضحايا للمأساة من جهة ويطمئن لاستشهادهم لأن الوطن والتراب يزداد ثمنا بفضل شهدائه.

AZERTAG.AZ : المكتبة الوطنية تدشن معرضا افتراضيا مكرسا لمأساة 20 يناير

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