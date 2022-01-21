ارتفاع حالة الإصابة بكورونا في جورجيا

تبيليسي، 21 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الموقع الرسمي الجورجي "stopcov.ge" على الانترنت ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 8767 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 1030710 شخص.

إن 14631 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 951 الف و428 مصاب من الوباء.