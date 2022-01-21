فتح باب الترشح للمنحة الدراسية في صربيا

باكو، 21 يناير (أذرتاج)

فتح باب الترشح للمنحة الدراسية في جمهورية صربيا للسنة الدراسية 2023-2022.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا أعلنته وزارة التعليم الأذربيجانية. قيل ان حكومة صربيا أعلنت منحتين دراسيتين لدرجات الباكالورس (للمرشحين تحت 21 عاما)، والماجستير (للمرشحين تحت 25 عاما) والدكتوراه (للمرشحين تحت 35 عاما) في جامعة بلغراد وجامعة كراقوجيفاك وجامعة نيس وجامعة نوفي ساد في إطار برنامج "السلام في صربيا".

يجب على الراغبين من مواطني أذربيجان في المشاركة في المسابقة ان يقدموا عبر النظام الالكتروني لوزارة التعليم جميع الوثائق المطلوبة حتى 23 يناير.