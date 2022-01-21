  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    أذربيجان تشارك لأول مرة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج)

    ستشارك أذربيجان لأول مرة في الدراسة العالمية في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الدراسة تجرى في 3 مراحل. ستقام المرحلة التجريبية للدراسة في هذا العام. وتعقد بشكل دوري كل 5 سنوات بغرض فهم رؤى المدرسين وقادة المدارس تجاه التعليم.

    تفتح دراسة "تاليس" المجال للمعلمين وقادة المدارس للمشاركة في تقييم التعليم وتحسينه من خلال المشاركة بمرئياتهم حول البيئة التعليمية و قياس مستوى البيئة التعليمية الحالية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تشارك لأول مرة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٥‎]
    رواية الخصام للروائي الاذربيجاني مقصود ابراهيم بيكوف
    ترجمها للعربية الناقد والروائي ناطق خلوصي
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
    بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية
    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:١٢]
    فتح باب الترشح للمنحة الدراسية في صربيا
    ١٣.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]
    فريق مغربي يطور نموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بمخاطر "كوفيد-19"
    أذربيجان تشارك لأول مرة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024