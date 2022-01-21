أذربيجان تشارك لأول مرة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024

باكو، 21 يناير (أذرتاج)

ستشارك أذربيجان لأول مرة في الدراسة العالمية في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الدراسة تجرى في 3 مراحل. ستقام المرحلة التجريبية للدراسة في هذا العام. وتعقد بشكل دوري كل 5 سنوات بغرض فهم رؤى المدرسين وقادة المدارس تجاه التعليم.

تفتح دراسة "تاليس" المجال للمعلمين وقادة المدارس للمشاركة في تقييم التعليم وتحسينه من خلال المشاركة بمرئياتهم حول البيئة التعليمية و قياس مستوى البيئة التعليمية الحالية.