أذربيجان تشارك لأول مرة في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
باكو، 21 يناير (أذرتاج)
ستشارك أذربيجان لأول مرة في الدراسة العالمية في المسح الدولي للتعليم والتعلم TALIS 2024.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان الدراسة تجرى في 3 مراحل. ستقام المرحلة التجريبية للدراسة في هذا العام. وتعقد بشكل دوري كل 5 سنوات بغرض فهم رؤى المدرسين وقادة المدارس تجاه التعليم.
تفتح دراسة "تاليس" المجال للمعلمين وقادة المدارس للمشاركة في تقييم التعليم وتحسينه من خلال المشاركة بمرئياتهم حول البيئة التعليمية و قياس مستوى البيئة التعليمية الحالية.
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