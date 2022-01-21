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    علم وتعليم


    بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية

    ٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]

    باكو، 21 يناير (أذرتاج)

    تعلن بروناي دار السلام منحة دراسية في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 15 فبراير.

    يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.

    AZERTAG.AZ :بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية
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