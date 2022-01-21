بروناي دار السلام تعلن منحة دراسية
AzerTAg.az
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
باكو، 21 يناير (أذرتاج)
تعلن بروناي دار السلام منحة دراسية في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 15 فبراير.
يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.
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