بحث المشروع الاولي لخريطة الطريق لطاقة الرياح في البحر

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

التقى وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في باكو بعثة البنك العالمي برئاسة السيدة ياسمن اوروج كبير الاخصائيين للطاقة ورئيسة فريق المهمة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان اللقاء شهد عرض مشروع اولي لخريطة الطريق لاستخدام طاقة الرياح في البحر. استعرضت سيناريوهات مختلفة في استخدام إمكانيات طاقة الرياح الكبيرة في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر وأجري تبادل الآراء حول الأماكن التي قد تنشأ فيها المحطات. تم التأكيد ان خريطة الطريق الجاري استعدادها ستساهم في جلب الاستثمارات الخاصة في هذا المجال وزيادة تصدير الطاقة في المستقبل.

كما عرضت في الاجتماع خريطة الطريق لسوق الطاقة الحرة في مجال الطاقة الكهربائية وقدمت معلومات عن مسائل انشاء السوق والخطوات الواجب اتخاذها في كل مرحلة والخبرة العالمية في هذا السياق ومسائل تكامل الطاقة المتجددة مع شبكة الطاقة الكهربائية. نوقشت آفاق التعاون واتجاهاته بين الوزارة والبنك العالمي.