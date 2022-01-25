42.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخارجي لأوزبكستان في العام الماضي
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]
باكو، 25 يناير (أذرتاج)
كان حجم التبادل التجاري الخارجي لأوزبكستان في العام الماضي 42.1 مليار دولار.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للجنة الإحصاء الأوزبكية.
جاء في البيان ان حجم الصادرات كان 16.6 مليار دولار خلال العام الماضي بينما كان حجم الواردات في الفترة ذاتها 25.5 مليار دولار.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١١:٥٠]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٢٠.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٢٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٨]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٠٧]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٩]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٥٥]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٧:١١]
١٩.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٦]
١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٤٧]
١٨.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
١٥.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٥]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٠٠]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٩:١٦]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٥٤]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٣٥]
٢٤.٠١.٢٠٢٢ [١٥:١٢]
٢٢.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١١]
٢١.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠١]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٢]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٣:١٠]
٢٥.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك