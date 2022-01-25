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    42.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخارجي لأوزبكستان في العام الماضي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٣٤]

    باكو، 25 يناير (أذرتاج)

    كان حجم التبادل التجاري الخارجي لأوزبكستان في العام الماضي 42.1 مليار دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للجنة الإحصاء الأوزبكية.

    جاء في البيان ان حجم الصادرات كان 16.6 مليار دولار خلال العام الماضي بينما كان حجم الواردات في الفترة ذاتها 25.5 مليار دولار.

    AZERTAG.AZ :42.1 مليار دولار حجم التبادل التجاري الخارجي لأوزبكستان في العام الماضي
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