زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب فلبين

طوكيو، 26 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 118 كم من ولاية سارانقاني وعلى عمق 11 كم تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. وتم الإعلان عن تهديد تسونامي.