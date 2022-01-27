افتتاح معرض "عالم قماش النجود المتنوع" في متحف السجاد
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
باكو، 27 يناير (أذرتاج)
افتتح في متحف السجاد الوطني الاذربيجاني معرض في عنوان "عالم قماش النجود المتنوع" للرسامة المعروفة تاميلا عبد اللايفا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المتحف ان اعمال الرسامة، التي صنعتها الرسامة خلال سني 2022-1990.
كما استمع الحضور محاضرة القتها الرسامة عبداللايفا عن فن قماش النجود.
ستقام على هامش المعرض الذي سيستمر حتى 25 فبراير دروس نسج قماش النجود.
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