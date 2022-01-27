أذربيجان تشارك في معرض القاهرة الدولي الـ53 للكتاب

باكو، 27 يناير (أذرتاج)

أقيم في 26 يناير حفل افتتاح معرض القاهرة الدولي الـ53 للكتاب. حضر الحفل مدير قسم صناعة الكتب لدى وزارة الثقافة الأذربيجانية عاكف معارفلي والمستشار في هذا القسم كامران موسايف وكذلك ممثلا السفارة الأذربيجانية في القاهرة نيجات نعمتوف ورامز ولييف.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الوزارة ان الجانب الاذربيجاني يشارك في المعرض بكتب عن ثقافة أذربيجان وتاريخها وجغرافيتها وادبها.

حضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

الى جانب ذلك، زار ممثلا وزارة الثقافة عاكف معارفلي وكامران موسايف جمعية الصداقة الأذربيجانية المصرية على هامش الزيارة.