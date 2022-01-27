محاضرة في متحف السجاد في موضوع "قماش النجود في حياتي"
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]
باكو، 27 يناير (أذرتاج)
ستلقي الأستاذة في كرسي "التصميم و الفن التطبيقي الزخرفي لدى جامعة الثقافة والفنون الجميلة ” تاميلا عبداللايفا في متحف السجاد الوطني الاذربيجاني في 29 يناير محاضرة في موضوع "قماش النجود (غوبيلين) في حياتي".
الحضور محدود بسبب الجائحة. نظرا لذلك، يجب التسجيل مسبقا.
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