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    ثقافة


    محاضرة في متحف السجاد في موضوع "قماش النجود في حياتي"

    ٢٧.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٢٤]

    باكو، 27 يناير (أذرتاج)

    ستلقي الأستاذة في كرسي "التصميم و الفن التطبيقي الزخرفي لدى جامعة الثقافة والفنون الجميلة ” تاميلا عبداللايفا في متحف السجاد الوطني الاذربيجاني في 29 يناير محاضرة في موضوع "قماش النجود (غوبيلين) في حياتي".

    الحضور محدود بسبب الجائحة. نظرا لذلك، يجب التسجيل مسبقا.

     

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