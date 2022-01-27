باكو، 27 يناير (أذرتاج) ستلقي الأستاذة في كرسي "التصميم و الفن التطبيقي الزخرفي لدى جامعة الثقافة والفنون الجميلة ” تاميلا عبداللايفا في متحف السجاد الوطني الاذربيجاني في 29 يناير محاضرة في موضوع "قماش النجود (غوبيلين) في حياتي". الحضور محدود بسبب الجائحة. نظرا لذلك، يجب التسجيل مسبقا.

AZERTAG.AZ : محاضرة في متحف السجاد في موضوع "قماش النجود في حياتي"

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده