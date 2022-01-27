زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب مدينة ألماتى

نور سلطان، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة الماتى فى كازاخستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل التجريبية والمنهجية الاستكشافية في كازاخستان ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 05:47 بالتوقيت المحلي.

كان مركز الزلزال على بعد 436 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألماتى، وعلى عمق 5 كيلومترات تحت الأرض.