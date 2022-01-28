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    قتيلان وجرحى في اشتباكات حدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٠]

    دوشنبه، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    قتل شخصان وأصيب 10 آخرين في اشتباك مسلح بين حراس الحدود الطاجيكية والجنود القرغيز بالقرب من بلدة إسفارا الليلة الماضية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للجنة الأمن الحكومي الطاجيكية ان 6 جنود أصيبوا و4 مدنيين.

    وبحسب الجانب القرغيزي، أصيب 11 عسكريا في الاشتباكات. وأجلت قيرغيزستان أكثر من 11 ألف شخص من القرى الحدودية.

    واستقر الوضع على الحدود منذ صباح اليوم.

     

    AZERTAG.AZ :قتيلان وجرحى في اشتباكات حدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان
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