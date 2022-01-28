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    ثقافة


    وفد وزارة الثقافة يزور مكتبة الإسكندرية

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]

    باكو، 28 يناير (أذرتاج)

    زار وفد وزارة الثقافة وممثلو السفارة الأذربيجانية في مصر مكتبة الإسكندرية على هامش مشاركتهم في معرض القاهرة الدولي الـ53 للكتاب.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أعضاء الوفد الاذربيجاني وضعوا باقات الزهور امام نصب تذكاري للشاعر والمفكر الاذربيجاني العبقري نظامي كنجوي في بهو المكتبة.

    احيط الضيوف علما مفصلا بمكتبة الإسكندرية حيث تفقدوا قاعات المكتبة وآثارها القديمة والمخطوطات.

     

     

    AZERTAG.AZ :وفد وزارة الثقافة يزور مكتبة الإسكندرية
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