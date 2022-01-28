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    علم وتعليم


    رومانيا تعلن منحة دراسية للسنة الدراسية 2023-2022

    ٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٨]

    باكو، 28 يناير (أذرتاج)

    فتحت وزارة الخارجية الرومانية باب الترشح لبرنامج المنحة الدراسية للسنة الدراسية 2023-2022.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان قبول الوثائق للمنحة الدراسية حتى 15 مارس. تشمل المنحة الدراسية مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة وفي تخصصات مختلفة.

    يمكن التعرف على تفاصيل المنحة في موقع وزارة التعليم الأذربيجانية على الانترنت.

    AZERTAG.AZ :رومانيا تعلن منحة دراسية للسنة الدراسية 2023-2022
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