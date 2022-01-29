استمرار امتحانات الترجمة في مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني

باكو، 29 يناير (أذرتاج)

يستمر تسجيل أسماء الراغبين بالاشتراك في الاختبارات الدورية التي يعقدها مركز الترجمة الحكومي الأذربيجاني، من أجل تحسين حركة اللغة والترجمة وتحديد المترجمين المحترفين.

ويجري اختبار مستوى المعرفة المهنية للمشاركين في اللغات الأجنبية والمجالات الاجتماعية والسياسية والعلمية والتقنية والمالية والاقتصادية ومجالات العلوم الإنسانية الإعلام والطب والقانون، ويتم إعطاء شهادة للناجحين في الاختبار.

على الراغبين في الاشتراك إرسال المستندات التالية حتى 31 مارس إلى البريد الإلكتروني: ([email protected]) أو على عنوان المركز: 74 شارع عليماردان بك توبتشوباشوف، حي نسيمي، مدينة باكو - أذربيجان.

المستندات المطلوبة للتسجيل:

1- صورة من البطاقة الشخصية،

2- السيرة الذاتية.

ملحوظة: عند إرسال المستندات، يجب تحديد اللغة والمجال الذي يريد فيه المتقدم الامتحان في قسم "الموضوع" بالبريد الإلكتروني؛ هناك رسوم للامتحان.

رقم هاتف الاتصال: (994125951069+) (الرقم الداخلي 107)