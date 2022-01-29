باكو، 28 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

ولدت العالمة الجليلة سارا عشوربيلي في 27 يناير عام 1906 في مدينة باكو. تخرجت في عام 1925 من الكلية الفرنسية الحاملة اسم القديس جان دارك في إسطنبول وفي عام 1930 من كلية الاستشراق لجامعة باكو الحكومية وفي عام 1941 من كلية اللغات الأجنبية لمعهد التربية الحكومي الأذربيجاني وكذلك من المدرسة الأذربيجانية للفنون (1941). وعملت مدرسة أولى في جامعة أذربيجان الحكومية وعميدة في المعهد التربوي الحكومي الأذربيجاني. ألقت محاضرات عن تاريخ أذربيجان والثقافات الغربية والشرقية في الجامعات.

سارا عشوربايلي التي كرست حياتها لخدمة العلم والتاريخ والثقافة الأذربيجانية هي مؤلفة بحوث قيمة تعكس تاريخ باكو.

لقد كانت رسامة رائعة وموسيقارة وعملت فنانة ومصممة في مسرح الدراما ومدرّسة. ودرست لغة أجنبية في الكونسرفتوار خلال مدة 15 عاما بدعوة من معلمها عزير حاجبكوف. تم شراء لوحتها "كويكول" من قبل ممثلين مكسيكيين في أحد من المعارض. هذا العمل الفني محفوظ الآن في أحد المتاحف في المكسيك. في عام 1946 تم انتخاب السيدة سارا عشوربايلي عضوة في اتحاد الفنانين الأذربيجاني.

وهي مؤلفة لكتب "مقالات عن تاريخ باكو" و"العلاقات الاقتصادية والثقافية لأذربيجان والهند في القرون الوسطى" و"تاريخ دولة شيروانشاه".

توفيت العالمة البارزة في 17 يوليو من عام 2001 في باكو.