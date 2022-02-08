استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
باكو، 8 فبراير (أذرتاج)
يستمر قبول الوثائق في المنحة الدراسية التي أعلنتها بروناي دار السلام في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2022.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 15 فبراير.
يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٤٠]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٣]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٥٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٣٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:١٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٧]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥٨]
٢٨.٠١.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٣٩]
٢٩.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٢٨]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:١٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٤٤]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:١٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٠٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣١]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٥٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك