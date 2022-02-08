استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

يستمر قبول الوثائق في المنحة الدراسية التي أعلنتها بروناي دار السلام في مستويات البكالوريوس والماجيستر والدكتوراة للسنة الدراسية بين 2023-2022.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تقبل وثائق المرشحين حتى 15 فبراير.

يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم على شبكة الانترنت.