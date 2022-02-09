  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    متحف التاريخ يزخر بمقتنيات نفيسة من الأسلحة (خلال القرنين 16-19)

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

    تتجاوز محتويات المتحف من مقتنيات الأسلحة 300 قطعة فريدة قديمة تختزن في نقوشها وتصاميمها جانباً مهماً من جوانب التاريخ الاذربيجاني. يعود تاريخ الأسلحة الى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان معظم الأسلحة المحفوظة في المتحف صنعت من قبل الصناع المحليين. توجد على الأسلحة زخارف وكتابات منحوتة باسم صاحب كل منها او صانعها وتاريخ انتاجه.

    يقتني المتحف بأحد أنواع فؤوس القتال وهو الطبر او الطبرزين مع الكتابة عليه كلمة "السلطان" والشاه إسماعيل.

     

    AZERTAG.AZ :متحف التاريخ يزخر بمقتنيات نفيسة من الأسلحة (خلال القرنين 16-19)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٥‎]
    للراغبين في الدراسة في الدكتوراه في الخارج
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٤]
    هنغاريا تواصل قبول المرشحين للدراسة في مستوى الماجستير في تخصصات الامن الغذائي وهندسة الجودة
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:١٥‎]
    رومانيا تواصل قبول الطلبات لمنحة دراسية للسنة الدراسية 2023-2022
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
    استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
    متحف التاريخ يزخر بمقتنيات نفيسة من الأسلحة (خلال القرنين 16-19)