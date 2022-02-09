متحف التاريخ يزخر بمقتنيات نفيسة من الأسلحة (خلال القرنين 16-19)

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

تتجاوز محتويات المتحف من مقتنيات الأسلحة 300 قطعة فريدة قديمة تختزن في نقوشها وتصاميمها جانباً مهماً من جوانب التاريخ الاذربيجاني. يعود تاريخ الأسلحة الى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر.

أفادت وكالة أذرتاج ان معظم الأسلحة المحفوظة في المتحف صنعت من قبل الصناع المحليين. توجد على الأسلحة زخارف وكتابات منحوتة باسم صاحب كل منها او صانعها وتاريخ انتاجه.

يقتني المتحف بأحد أنواع فؤوس القتال وهو الطبر او الطبرزين مع الكتابة عليه كلمة "السلطان" والشاه إسماعيل.