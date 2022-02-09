باكو، 9 فبراير (أذرتاج) أعلنت وزارة الزراعة في هنغاريا برنامج المنحة الدراسية للسنة الدراسية 2023-2022 ، ذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان المنحة الدراسية تشمل الدراسة في مستوى الماجستير في تخصصات الامن الغذائي وهندسة الجودة. آخر موعد للترشح 28 فبراير. يمكن الحصول على معلومات مفصلة عن البرنامج في موقع وزارة التعليم الأذربيجانية على شبكة الانترنت.

AZERTAG.AZ : هنغاريا تواصل قبول المرشحين للدراسة في مستوى الماجستير في تخصصات الامن الغذائي وهندسة الجودة

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