للراغبين في الدراسة في الدكتوراه في الخارج

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

تستمر عملية قبول الوثائق للابتعاث للدراسة في مستوى الدكتوراه لسنة عام 2022، ذلك في اطار البرنامج الحكومي الاذربيجاني لزيادة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي لسنوات 2023-2019.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مواطني أذربيجان الراغبين في الدراسة في الدكتوراه في التخصصات الأولوية في مؤسسات التعليم العالي الخارجية او الدارسين حاليا في مستوى الدكتوراه في الخارج. آخر موعد لقبول الطلبات 1 أبريل.

يمكن التعرف على الوثائق المطلوبة للبرنامج في موقع وزارة التعليم.

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