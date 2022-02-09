  • الرئيسية
    • / علم وتعليم

    علم وتعليم


    للراغبين في الدراسة في الدكتوراه في الخارج

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

    تستمر عملية قبول الوثائق للابتعاث للدراسة في مستوى الدكتوراه لسنة عام 2022، ذلك في اطار البرنامج الحكومي الاذربيجاني لزيادة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي لسنوات 2023-2019.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مواطني أذربيجان الراغبين في الدراسة في الدكتوراه في التخصصات الأولوية في مؤسسات التعليم العالي الخارجية او الدارسين حاليا في مستوى الدكتوراه في الخارج. آخر موعد لقبول الطلبات 1 أبريل.

    يمكن التعرف على الوثائق المطلوبة للبرنامج في موقع وزارة التعليم.

    كذلك يمكن الاتصال عبر بريد إلكتروني

    [email protected]

     

     

    AZERTAG.AZ :للراغبين في الدراسة في الدكتوراه في الخارج
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٤٤]
    هنغاريا تواصل قبول المرشحين للدراسة في مستوى الماجستير في تخصصات الامن الغذائي وهندسة الجودة
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]
    متحف التاريخ يزخر بمقتنيات نفيسة من الأسلحة (خلال القرنين 16-19)
    ٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:١٥‎]
    رومانيا تواصل قبول الطلبات لمنحة دراسية للسنة الدراسية 2023-2022
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
    استمرار قبول الوثائق في منحة دراسية في بروناي دار السلام
    للراغبين في الدراسة في الدكتوراه في الخارج